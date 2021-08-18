Пополнился список российских авиакомпаний, которые смогут летать в Египет

Еще шесть российских авиакомпаний смогут летать на курорты Египта, получив допуск на регулярные рейсы из регионов России.

Как сообщили Накануне.RU в Росавиации, совершать полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх смогут перевозчики Royal Flight, iFly, а также авиакомпании "Ямал", "Азимут", Red Wings, NordStar.

Ранее египетские курорты стали доступны "Аэрофлоту", "Победе", "России", "Сибири", "Уральским авиалиниям", Smartavia, Nordwind и Azur air.

Первый после возобновления авиасообщения между Россией и курортами Египта самолет авиакомпании EgyptAir приземлился в Хургаде 9 августа.

Напомним, авиасообщение между странами было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.