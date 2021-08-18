18 Августа 2021
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Общество В России
Египет, туризм, пляж, отдых, зонт (2016) | Фото: Накануне.RU

Пополнился список российских авиакомпаний, которые смогут летать в Египет

Еще шесть российских авиакомпаний смогут летать на курорты Египта, получив допуск на регулярные рейсы из регионов России.

Как сообщили Накануне.RU в Росавиации, совершать полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх смогут перевозчики Royal Flight, iFly, а также авиакомпании "Ямал", "Азимут", Red Wings, NordStar.

Ранее египетские курорты стали доступны "Аэрофлоту", "Победе", "России", "Сибири", "Уральским авиалиниям", Smartavia, Nordwind и Azur air.

Первый после возобновления авиасообщения между Россией и курортами Египта самолет авиакомпании EgyptAir приземлился в Хургаде 9 августа.

Напомним, авиасообщение между странами было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.

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Теги: авиакомпании, Египет, Росавиация



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Ранее 09.08.2021 10:49 Мск Первый после возобновления авиасообщения рейс из России сел в Хургаде


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