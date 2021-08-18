18 Августа 2021
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памятник глине в Москве (2021) | Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Глава общественного совета при Минкульте раскритиковал установку памятника комку глины в Москве

Установка в Москве скульптуры "Большая глина №4" автора Урса Фишера — ошибка.

Об этом сообщил глава общественного совета при Министерстве культуры РФ Михаил Лермонтов.

По его словам, общественные пространства мегаполиса должны быть "наряжены в соответствующие наряды, соответствующие стратегии национальной безопасности". Лермонтова считает, что стратегия национальной безопасности "говорит о том, что нужны условия для воспитания гармонично развитой личности, а эта фигура ни в коей степени не может быть таковой признана".

памятник глине в Москве(2021)|Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Глава общественного совета планирует обсудить судьбу "Большой глины №4" на уровне Общественной палаты города и других профильных организаций города, передает ТАСС.

Арт-объект установили на Болотной набережной. Высота изваяния - 12 м. Она представляет собой скульптуру из бесформенных кусков глины.

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Теги: Минкульт, Москвва, памяттник, глина



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