18 Августа 2021
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Политика В России
Москва (2018) | Фото: nakanune.ru

В МИД России пообещали адекватную реакцию на высылку дипломата из Северной Македонии

Реакция российских властей на объявление Северной Македонией российского дипломата персоной нон грата будет адекватной.

Как следует из сообщения внешнеполитического ведомства России, речь идет о дипломате, который завершил свою командировку еще до того, как решение македонских властей было обнародовано.

МИД РФ отмечает, что подобные действия наносят ущерб отношениям двух стран.

Как сообщалось, власти Северной Македонии высылают второго российского дипломата за год, сообщил глава МИД страны Буяр Османи.

По его словам, подобное решение принято "для защиты национальной безопасности, а также безопасности союзников страны в НАТО".

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Теги: Македония, диплломатия



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Ранее 17.08.2021 14:36 Мск Северная Македония высылает еще одного российского дипломата


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