18 Августа 2021
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афганистан карта (2007) | Фото: www.blythe.org

Вашингтон может ввести санкции из-за ситуации в Афганистане

Чтобы заставить "Талибан" (движение, признанное террористическим и запрещено в России) выполнять взятые на себя обязательства в Афганистане, США могут ввести санкции, а также использовать методы международного осуждения и изоляции.

"Я не собираюсь вдаваться в подробности полного плана того, что мы можем сделать", - сообщил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, администрация Байдена заморозила все счета правительства Афганистана, хранящиеся на банковских счетах в США. Таким образом, талибам заблокирован доступ к миллиардам долларов.

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Теги: США, Афганистан, талибы



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Ранее 17.08.2021 19:56 Мск Администрация Байдена заморозила все счета властей Афганистана на территории США


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