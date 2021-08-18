18 Августа 2021
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Общество В России
автобусная полоса, общественный транспорт, полоса движения (2016) | Фото: rtr.md

Минтранс: к 2035 году доля беспилотных внутригородских перевозок составит 30%

Министерство транспорта России подготовило проект транспортной стратегии страны до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года.

Как ожидается, доля беспилотных внутригородских перевозок к концу указанного периода может вырасти до 30%. Речь идет об автомобильных грузовых и пассажирских городских перевозках в 20 крупнейших городах. Что касается междугородних перевозок по ключевым магистралям, то доля грузовых перевозок на высокоавтоматизированном и беспилотном транспорте составит 50%, а пассажирских — 30%.

Согласно стратегии Минтранса, в РФ к 2035 году больше 80% пассажиров автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта будут идентифицироваться с помощью биометрических данных, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, беспилотные автомобили "КамАЗ" будут тестировать на дорогах общего пользования. Речь идет о совместном проекте "КамАЗа" и МАДИ. Для того чтобы начать тестирование, компании, разрабатывающие системы управления для беспилотных автомобилей, должны получить сертификат ФГУП НАМИ

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Теги: Минтранс, перевозки, транспорт



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