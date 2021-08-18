Онлайн-ритейлер Wildberries ответил на претензии Mastercard и Visa

Российский онлайн-ритейлер Wildberries готов обсудить с международными платежными системами Visa и Mastercard свое решение уменьшить цены на заказы при оплате с помощью российских систем "Мир" и СБП и SberPay, однако соответствующие предложения пока не поступали.

Ранее Visa и Mastercard раскритиковали решение торговой площадки. При этом в российской компании отметили, что неоднократно указывали представителям западных платежных систем, что их комиссии слишком высоки для рынка и превышают тарифы российских систем.

"Сегодня западные платежные системы занимают значительную долю на российском рынке и диктуют свои условия работы отечественному бизнесу", — подчеркивает онлайн-ритейлер, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, Wildberries рассматривает новые площадки под строительство логистического центра в Челябинской области. Представители Wildberries осмотрели потенциальные площадки вдоль трассы М-5 в районе областного центра и поселка Атлян. В настоящий момент оценивается стоимость подготовки этих участков к строительству.