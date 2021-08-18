Депутаты предложили вернуть прежний пенсионный возраст

Группа депутатов от КПРФ во главе с главой партии Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму проект закона, который может в случае принятия документа вернуть возраст выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

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Законопроект появился в думской электронной базе. Как следует из пояснительной записки, "вместо повышения пенсионного возраста необходимо было совершенствовать механизм финансового обеспечения страховой пенсионной системы".

Как считают коммунисты, повышение пенсионного возраста увеличит долю россиян, не доживающих до 60 и 65 лет, приведет к значительному росту нагрузки на Фонд социального страхования из-за возросшего числа обращений за инвалидностью, а также увеличит смертность пожилых людей из-за роста трудовой нагрузки, безработицы и связанные с ней стрессы и самоубийства.

Правительство России, по мнению депутата Госдумы Олега Смолина, нарушает законодательные нормы и затягивает с заключением по законопроекту о возвращении прежнего пенсионного возраста. Еще 25 мая 2021 года парламентарий внес законопроект по возвращению прежних значений пенсионного возраста в России.

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