18 Августа 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Александр Коркин (2020) | Фото: vk.com/Александр Коркин

Суд по делу депутата Коркина не закончился. Родственники убитого заявили о "беспределе"

В среду в Свердловском областном суде начали рассматривать апелляционные жалобы по делу депутата Законодательного собрания региона Александра Коркина. Процесс может затянуться, и тогда представлявший ЛДПР парламентарий избежит уголовной ответственности.
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Напомним, адвокат депутата подал апелляцию на приговор Серовского районного суда от 24 июня этого года. Коркин был признан виновным в причинении смерти по неосторожности, суд назначил ему один год ограничения свободы. Жалобу на этот вердикт также подала потерпевшая сторона.

Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, сегодня Коркин на рассмотрение апелляции не явился, его интересы представлял адвокат. Со стороны потерпевших пришли мать убитого бизнесмена Елена Титова и его вдова Вероника.

Как выяснилось, свердловский депутат находится на больничном, и в связи с этим он попросил отложить процесс на другой день. Однако Вероника Титова выступила резко против: она посчитала, что парламентарий умышленно затягивает суд.

"Мы все делаем под диктовку Саши Коркина. А он, на минуточку, убил моего мужа!" - эмоционально отреагировала девушка.

Вероника Титова(2021)|Фото: Накануне.RU

Однако прокурор не возражала против переноса заседания. Она заявила, что на данной стадии отложение процесса возможно. Судья постановила, что присутствие Александра Коркина на процессе обязательно, и заседание отложили до 2 сентября.

Родственники, которые проживают в Серове, возмутились этим решением. "800 км туда-сюда мотаемся. Это вообще беспредел!" - заявила Елена Титова.

А Вероника Титова сказала, что будет "караулить Коркина у его дома, чтобы доказать суду, что он не болеет, а симулирует". Сразу после заседания девушка едва не расплакалась.

По словам адвоката потерпевших Дмитрия Жикина, Коркин, вероятно, хочет затянуть процесс. Причина может быть в том, что в начале сентября по делу истечет срок давности, и депутат может не понести уголовного наказания, а значит, будет юридически не судим.

Напомним, трагедия произошла 5 сентября 2019 года вблизи поселка Гари, когда тяжелые ранения получил предприниматель Сергей Титов. Он вместе с Коркиным и другими участниками компании, включая депутата Госдумы Игоря Торощина, совершал речную прогулку на лодке. В феврале 2020 года Титов скончался. После того, как история получила огласку, Александр Коркин стал обвиняемым по делу о причинении смерти по неосторожности. Своей вины депутат так и не признал.

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Теги: Коркин, апелляция, депутат, облсуд



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