В Кабуле в десять раз подорожали бурки – женские покрывала, носить которые требуют талибы*

Несмотря на заверения талибов* (*террористическая организация, запрещена в РФ) о том, что права женщин в Афганистане будут соблюдаться, женское население Кабула буквально исчезло с улиц. По данным Sky News Arabia, в городе в десять раз выросли цены на бурки – женскую мусульманскую одежду, полностью скрывающую тело и лицо. С начала нулевых, когда в страну пришли американцы, бурки не пользовались спросом, а теперь они стали настоящим дефицитом. Многие женщины, не поверившие "Талибану"*, не рискуют выходить на улицу в обычной одежде (даже если и с хиджабом).

Сообщается, что многие женщины вынуждены на скорую руку шить бурки из простыней и других подручных материалов, иначе им просто не выйти на улицу. Впрочем, просто бурки для появления на людях по правилам, применявшимся в прошлый приход талибов* к власти, недостаточно – женщина обязательно должна быть в сопровождении мужчины-родственника, иначе ей грозит наказание вплоть до побивания камнями. Если у женщины нет мужчины-родственника – она не может выйти из дома.