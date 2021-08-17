США собираются вывозить из Кабула до 9 тысяч человек ежедневно

США собираются увеличить поток эвакуируемых из Афганистана. Они собираются нарастить перевозки из аэропорта Кабула до 5-9 тыс. человек в день. Об этом сообщил генерал-майор Хэнк Тейлор, представляющий логистический центр Объединенного штаба Минобороны США.

За минувшие сутки американским военным удалось вывезти всего 800 человек, из них только 165 граждан США. Сообщалось, что транспортный самолет С-17 вывез более 600 беженцев при штатной вместимости 120 человек.

По словам Тейлора, сейчас обстановка в кабульском аэропорту спокойная, а турецкие военные "продолжают оказывать помощь в обеспечении безопасности и управлении аэропортом".

По его словам, до сегодняшнего дня каких-либо нападений или угроз аэропорту со стороны "Талибана"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) не было. Представитель Пентагона отметил, что американские военные контактируют с талибами* в целях обеспечения безопасности авиагавани.

На сегодняшней пресс-конференции талибы* заявили, что не будут конфликтовать с оставшимися в стране американскими военными, не будут препятствовать эвакуации, но американцы должны полностью покинуть страну до 11 сентября.