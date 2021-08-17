Бывший схиигумен Сергий рассказал, чем займется после освобождения

Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) озвучил свои планы на жизнь "после освобождения". Его письмо из СИЗО опубликовал Telegram-канал "Защита Отца Сергия".

"Многих волнуют вопросы: что я буду делать после освобождения? Однозначно: молиться в лесных угодьях Московской обл, Свердловской обл, Костромской обл, Тверской обл. Молитва любит тишину, безмолвие. Старец Николай Гурьянов благословил молиться за Россию. Схима – это молитва и за весь мир. Мое личное произволение на будущее время — Иисусова молитва", - пишет Сергий.

Он также добавил, что "строительство храма в честь Софии-Премудрости Божией – это прерогатива схиархимандрита Илия". Ранее строительство самого большого православного храма в мире было одним из главных проектов Сергия, а схиархимандрит Илий (духовник Патриарха Кирилла, старец) в свое время одобрил проект.

В ближайшее время в Москве начнется рассмотрения дела Сергия. Ему вменяется три статьи УК: "Склонение к совершению самоубийства", "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий" и "Самоуправство". Он был задержан в декабре прошлого года в ходе спецоперации в Среднеуральском женском монастыре, а сейчас находится под арестом в Москве.