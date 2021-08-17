17 Августа 2021
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Момент падения Ил-112В в Подмосковье (2021) | Фото: Telegram / Baza

Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой Ил-112

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью экипажа испытателей в катастрофе самолета Ил-112В в Подмосковье.

"С глубоким прискорбием узнал о трагической гибели экипажа самолета Ил-112В. Николай Куимов, Дмитрий Комаров, Николай Хлудеев были мужественными людьми, настоящими героями и профессионалами. Они принадлежали к когорте первопроходцев, которые испытывали сложнейшую технику, внесли огромный вклад в развитие отечественной авиации. Прошу передать самые искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших летчиков", - говорится в президентской телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

На месте крушения опытного образца в подмосковной Кубинке продолжают работать следователи и эксперты ОАК. Они обнаружили тела всех трех членов экипажа.

Напомним, самолет разбился в ходе испытательного полета. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что крушению предшествовал пожар правого двигателя. Экипаж попытался зайти на посадку, совершив маневр поворота, но слишком маленькая высота и скорость не позволили это сделать – борт перевернулся и упал на землю.

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Теги: владимир путин, соболезнования, авиакатастрофа, ил-112в



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