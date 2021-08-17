17 Августа 2021
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НАТО, Североатлантический альянс, учения (2016) | Фото: uapress.info

Президент Чехии усомнился в легитимности НАТО после поражения в Афганистане

Президент Чехии Милош Земан заявил, что НАТО потерпело поражение в Афганистане и его легитимность находится под вопросом, передает Reuters. Земан также призвал власти своей страны сосредоточить внимание на национальной обороне, а не "тратить деньги" на альянс.

В соответствии с требованиями НАТО Чешская Республика обязалась поднять свои расходы на оборону до 2% от уровня ВВП (это целевой уровень НАТО) к 2024 году, но в июне правительство страны заявило, что цель не будет достигнута из-за экономического кризиса, наступившего в результате пандемии коронавируса.

По мнению Земана, основная роль НАТО – борьба с глобальным терроризмом, но сейчас альянс не справился с этой задачей.

"После этого опыта недоверие к НАТО со стороны ряда стран-членов вырастет, потому что они скажут - если вы потерпели неудачу в Афганистане, где гарантия, что вы не потерпите неудачу в любой другой критической ситуации?" - сказал Земан в интервью.

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Теги: милош земан, чехия, нато, легитимность



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