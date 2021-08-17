Евросоюз готов начать диалог с новыми властями Афганистана - Боррель

Евросоюз признает победу в войне в Афганистане движения "Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) и считает необходимым начать диалог с новыми властями ради предотвращения гуманитарного и миграционного кризиса, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам экстренной видеоконференции министров иностранных дел ЕС по Афганистану.

Боррель подчеркнул, что контакты с талибами* не означают признания их режима.

"Талибан" выиграл войну, поэтому мы должны разговаривать с новыми властями в Кабуле, кем бы они ни были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы, - цитирует ТАСС Борреля. - Речь идет о диалоге, а не о признании власти "Талибана".

Евросоюз, по его словам, готов без предварительных условий продолжать предоставлять Афганистану гуманитарную, но не экономическую помощь.