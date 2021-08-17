Администрация Байдена заморозила все счета властей Афганистана на территории США

Администрация Байдена заморозила все счета правительства Афганистана, хранящиеся на банковских счетах в США. Таким образом, талибам* (*террористическая организация, запрещена в РФ) заблокирован доступ к миллиардам долларов, пишет Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом дел.

Решение о заморозке счетов было принято министром финансов США Джанет Йеллен, а также управлением контроля за иностранными активами Федерального казначейства, участвовал в обсуждении и Госдепартамент. Решение было принято еще в минувшие выходные.

По данным Международного валютного фонда, центральный банк Афганистана по состоянию на апрель держал резервные активы на сумму $9,4 млрд. Это составляет примерно треть годового ВВП страны. Подавляющее большинство этих резервов в настоящее время не находится в Афганистане, сказал один из источников, знакомых с этим вопросом. Среди них миллиарды долларов хранятся в Соединенных Штатах, хотя точная сумма неясна.