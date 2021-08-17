17 Августа 2021
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Политика За рубежом
Талибы, Талибан (запрещено в РФ) (2021) | Фото: REUTERS/Stringer

Талибы* дали первую пресс-конференцию и рассказали, что собираются делать

Политическое руководство "Талибана"* (*террористическая организация, запрещена в России) дало первую пресс-конференцию после перехода под его контроль всей территории Афганистана.

В целом риторика талибов* была крайне миролюбивой для такой ситуации.

Вот некоторые из тезисов:

- талибы* заявили, что не будут сводить счеты с противниками, издали акт о помиловании всех, кто был против движения;

- "Хочу заверить весь мир, что Афганистан не станет центром производства какого-либо вида наркотиков. Мы постараемся искоренить это зло и превратить нашу родину в страну без наркотиков", - заявил "официальный представитель" талибов* Забихулла Муджахид.

- Территории дипмиссий всех стран и международных организаций в Афганистане будут в полной безопасности;

- Обязуются уважать религиозные верования и духовные ценности всех афганцев;

- Заверили граждан в безопасности – даже тех, кто сотрудничал с США, призывают их остаться в стране;

- Заявили, что ценят роль женщин в обществе, верят, что они помогут в строительстве страны;

- Намерены включить все слои общества в новое правительство.

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Теги: талибы, афганистан, пресс-конференция



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