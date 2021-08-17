Талибы* дали первую пресс-конференцию и рассказали, что собираются делать
Политическое руководство "Талибана"* (*террористическая организация, запрещена в России) дало первую пресс-конференцию после перехода под его контроль всей территории Афганистана.
В целом риторика талибов* была крайне миролюбивой для такой ситуации.
Вот некоторые из тезисов:
- талибы* заявили, что не будут сводить счеты с противниками, издали акт о помиловании всех, кто был против движения;
- "Хочу заверить весь мир, что Афганистан не станет центром производства какого-либо вида наркотиков. Мы постараемся искоренить это зло и превратить нашу родину в страну без наркотиков", - заявил "официальный представитель" талибов* Забихулла Муджахид.
- Территории дипмиссий всех стран и международных организаций в Афганистане будут в полной безопасности;
- Обязуются уважать религиозные верования и духовные ценности всех афганцев;
- Заверили граждан в безопасности – даже тех, кто сотрудничал с США, призывают их остаться в стране;
- Заявили, что ценят роль женщин в обществе, верят, что они помогут в строительстве страны;
- Намерены включить все слои общества в новое правительство.