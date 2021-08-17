Под Екатеринбургом эвакуировали санаторий "Озеро Глухое" из-за лесного пожара

Под Екатеринбургом из-за лесного пожара эвакуировали постояльцев и сотрудников санатория "Озеро Глухое" (находится между Московским трактом и ЕКАД). Руководство санатория организовало автобусы, гостей из других городов размещают на других объектах "Газпром Трансгаз Екатеринбург" – именно этой компании принадлежит оздоровительный комплекс на озере, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

К работе оперштаба по тушению пожара подключился глава Первоуральска Игорь Кабец – санаторий располагается в Первоуральском городском округе.

В МЧС подготовились к возможной эвакуации еще днем: в главном управлении по Свердловской области сообщили, что администрация Первоуральска предоставит автобусы, создан пункт временного размещения на 100 человек.

Первоначально площадь пожара составляла 9 гектаров, но из-за порывов ветра пламя быстро распространилось до 40 гектаров, возникла угроза перехода огня на садовые товарищества и санаторий-профилакторий.

"С целью предотвращения распространения пожара была проведена опашка и прокладка минерализированной полосы и выставлены противопожарные посты", - сообщили в МЧС.