Евгений Пригожин: я мало интересуюсь событиями, происходящими в Петербурге

Бизнесмен сообщил, что уже длительное время он не проживает в Санкт-Петербурге.

Сегодня пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала ответ Евгения Пригожина на вопрос журналиста «Вестника СЗФО» о том, как он планирует вакцинировать сотрудников на принадлежащих ему предприятиях общественного питания. Выяснилось, что таковых в Петербурге у бизнесмена нет, а он сам довольно давно покинул город и живет за его пределами:

«Я не имею предприятий общепита в Петербурге, как следствие и персонала. К тому же уже длительное время не проживаю в городе и поэтому мало интересуюсь происходящими там событиями», - сообщил бизнесмен.