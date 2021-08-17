17 Августа 2021
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УрГЭУ, вуз, студенты (2021) | Фото: Накануне.RU

Российские вузы начнут учебный год в гибридном формате – Российский союз ректоров

Российский союз ректоров сегодня обсуждал перспективы начала учебного года в условиях пандемии. По мнению РСР, учебный год начнется в гибридном формате: так уклончиво называется обучение с применением дистанционных технологий.

Впрочем, у Минобрнауки более радужный взгляд. "Почти 100% вузов начнут учебный год в привычном формате, очно, при соблюдении рекомендованных мер санитарной безопасности", — заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.  По его мнению, 96,4% вузов начнут учебный год 1 сентября, остальные – до 1 ноября.

Фальков заявил о недопустимости принудительной вакцинации и о необходимости просветительской работы среди вузовского сообщества. Между тем, прививочная кампания в вузах явно буксует: по данным вузов, в регионах вакцинацию прошли 42,4% сотрудников. В Москве этот показатель выше — в городе привилось 63,5% профессорско-преподавательского состава. Среди студентов показатели пока не такие высокие: в настоящий момент прошли вакцинацию 9,2% студентов, в том числе в Москве — 10,8%.

"Мы рассчитываем, что этот показатель существенно улучшится с началом учебного года, когда студенты вернутся с каникул и получат возможность вакцинироваться в вузе", — добавил Валерий Фальков.

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Теги: учебный год, 1 сентября, российский союз ректоров, минобрнауки, валерий фальков



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