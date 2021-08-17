В Челябинской области охранник базы отдыха получил 9 лет колонии за убийство инструктора по дайвингу

В Челябинской области охранника базы отдыха приговорили к 9 годам в колонии строгого режима за убийство инструктора по дайвингу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, ночью 11 октября на территории одной из баз на озере Увильды обвиняемый и инструктор по дайвингу вместе распивали спиртное. Между ними произошла ссора, в ходе которой охранник нанес ножевые ранения потерпевшего. После этого обвиняемый связал руки потерпевшего и утопил его.

Позднее мужчина был задержан в населенном пункте Аргаяшского района и по решению суда заключен под стражу.

Вину обвиняемый не признал.