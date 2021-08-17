Другие страны обязаны помочь в восстановлении Афганистана – "Талибан"*

Другие страны обязаны помочь восстановить Афганистан, заявил представитель "Талибана"* (*террористическая организация, запрещена в РФ). Также он добавил, что талибы* не позволят "Аль-Каиде"** (**террористическая группировка, запрещена в РФ) и другим террористическим организациям действовать на подконтрольной им территории, передает РИА Новости.

Также талибы* поставили условие перед оставшимся в Афганистане американским контингентом: Вашингтон должен полностью вывести войска до 11 сентября. При этом "Талибан" не будет атаковать силы США и не будет препятствовать эвакуации в аэропорту Кабула, заявил телеканалу Sky News пресс-секретарь офиса талибов в Катаре Сухаил Шахин.