Экс-губернатор Пензенской области останется под арестом еще на три месяца

Басманный суд Москвы продлил до 20 ноября срок ареста экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, обвиняемому во взяточничестве.

Рассмотрение ходатайства о продлении ареста другому фигуранту дела - главе группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борису Шпигелю – суд отложил на 19 августа. Как сообщает РИА Новости, он попросил дать ему время ознакомиться с материалами дела.

Белозерцева задержали 21 марта. Напомним, по данным следствия, в январе-сентябре прошлого года экс-губернатор получил через посредников от предпринимателя Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятку в 31 млн руб. В ответ глава региона должен был отдать группе компаний "Биотэк" предпочтение при заключении государственных контрактов.

Ранее один из адвокатов Белозерцева сообщил, что экс-губернатор признал факт получения от Шпигеля 20 млн рублей, однако подчеркнул, что они предназначались для избирательной кампании.