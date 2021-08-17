В Югре в огне погибли отец и сын

В посёлке Выкатной (Ханты-Мансийский район) погибли два человека - отец и сын, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Югре.

По предварительным данным, около 16.00 16 августа загорелся частный жилой дом в переулке Торговый посёлка. Предположительной причиной возгорания стало замыкание электропроводки, которое привело к возгоранию горючей жидкости, находившейся в пристройке. Из-за стремительного распространения огня, 66-летний и 31-летний мужчины скончались от отравления продуктами горения.

Следователи начали проверку ситуации.