Двое туристов сорвались с ледника на высоте 4 тыс. метров на вулкане Ключевская сопка

На вулкане Ключевская сопка на Камчатке при восхождении с ледника сорвались двое туристов. Сообщается, что это двое мужчин (35 и 33 лет), они живы. По данным Life Shot, один из них прокатился по склону на расстояние около тысячи метров. Подробностей о состоянии туристов пока нет.