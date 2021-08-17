Двое туристов сорвались с ледника на высоте 4 тыс. метров на вулкане Ключевская сопка
На вулкане Ключевская сопка на Камчатке при восхождении с ледника сорвались двое туристов. Сообщается, что это двое мужчин (35 и 33 лет), они живы. По данным Life Shot, один из них прокатился по склону на расстояние около тысячи метров. Подробностей о состоянии туристов пока нет.
ЧП произошло на высоте около 4 тыс. метров, высота вулкана составляет 4,5 тыс. метров.
Спасатели ждут утра, чтобы вылететь на место происшествия.