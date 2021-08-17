17 Августа 2021
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Общество Челябинская область
проект межуниверситетского кампуса в Челябинске (2021) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Правительство РФ одобрило проект межуниверситетского кампуса в Челябинске

Проект межвузовского кампуса в Челябинске вошел в число восьми проектов высокой степени готовности, к реализации которых приступят в 2021 году. Об этом на заседании правительства РФ сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Напомним, проект предусматривает строительство объектов научной, образовательной, исследовательской и социальной инфраструктуры общей площадью 126 тыс. кв.м. с созданием 5 тыс. мест для размещения и проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных сотрудников. Они будут развивать экологическое направление, фундаментальную науку, медицину.

Кампус планируется разместить на двух площадках: реконструируемый квартал Южно-Уральского государственного университета и прилегающая территория Челябинского государственного университета. По предварительным данным, на реализацию проекта потребуется 9,3 млрд рублей. Бюджетный грант на создание кампуса будет составлять до 60% от стоимости проекта. Также будут привлечены средства частных инвесторов.

Губернатор Алексей Текслер отметил, что в новом межвузовском кампусе молодежь будет получать новые знания и абсолютно новые компетенции.

"Для развития региона это одна из главных новостей, и очень важно, что такое решение правительство РФ приняло. Мы прошли отбор в числе первых регионов, и я уверен, мы этот проект реализуем, он даст новый толчок развитию региона в целом и, конечно, высшего образования", - подчеркнул он.

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Теги: кампус, проект, Алексей Текслер,



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