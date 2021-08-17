ОМОН стянут в дагестанское село из-за конфликта имама с сельчанами

Власти села Агвали Цумадинского района Дагестана, где произошел конфликт между имамом местной мечети Рамазаном Исаевым и сельчанином, стянули силы ОМОН.

Как пишет "Черновик", представитель духовенства якобы позволил себе рукоприкладство по отношению к одному из прихожан.

В местных пабликах в соцсетях сообщается, что 16 августа вечером силовики взяли под контроль въезды в село Агвали и не пускают туда сторонников муфтията, съезжающихся с соседних районов.

Мечеть Агвали временно закрыта. Сельчане собираются избрать нового имама.

Конфликт между имамом Исаевым и сельчанами разгорелся из-за комментария в соцсетях. Один из местных жителей заявил, что имам "пришел в район принудительным путем, убрав истинного имама, которого выбрал джамаат".