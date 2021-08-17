Бесплатный проезд для пермских младшеклассников сделают не раньше 2022 года

Бесплатный проезд школьникам начальных классов, а также скидку на проезд в общественном транспорте членам малоимущих многодетных семей в размере 30% и 40% на покупку проездного билета предоставят не раньше 1 сентября 2022 г., сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермской гордумы.

Проект решения депутаты рассмотрят на пленарном заседании думы 24 августа.

До этого момента планируется произвести все подготовительные мероприятия.

Начальник департамента дорог и транспорта Анатолий Путин, пояснил, что с момента приобретения льготной карты для школьника и до окончания четвертого класса проездной будет действовать, и не потребует дополнительного продления. Для многодетных малоимущих семей планируется отдельный льготный проездной, который можно будет получить в декабре в точках выдачи.

Напомним, ранее на заседании комитета по экономическому развитию, мэрия представила расчеты выпадающих доходов, планируемых при предоставлении льгот разным категориям граждан. Так, при бесплатном проезде учеников с первого по четвертый класс сумма выпадающих доходов за четыре месяца действия льготы составит 50,8 млн руб., за год – 152 млн руб. При условии предоставления льготы малоимущим и многодетным малоимущим семьям сумма выпадающих доходов за четыре месяца составит 21, 6 млн руб., за целый год - 64, 8 млн руб.