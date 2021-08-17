В Югре вертолёт "дочки" "ЮТэйра" из-за неполадок вернулся в Лянтор

Началась проверка обстоятельств возвращения вертолёта Ми-8 в Лянтор, сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

В 14.30 16 августа в Ми-8 "ЮТэйр-Вертолетные услуги", летевшем из Лантора в Лянтор, сработала сигнализация о наличии стружки в главном редукторе. Рейс выполнялся с целью проведения авиационных работ для ПАО "Сургутнефтегаз".

Командир воздушного судна решил вернуться на посадочную площадку вылета. Посадка в Лянторе прошла штатно в 14.36, пострадавших и повреждений борта нет. На борту находились три члена экипажа авиакомпании.