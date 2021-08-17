17 Августа 2021
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дистанционное обучение, дистанционное образование (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

"Воспитание через "цифру" выглядит сомнительным" – детский омбудсмен

В "пятерке" лидеров партийного списка "Единой России" встретились разные взгляды на цифровизацию образования: глава "Сириуса" Елена Шмелева не видит ничего страшного в использовании цифровых технологий в обучении, но – при соблюдении "цифровой гигиены" и просвещении педагогов о новых возможностях. У детского омбудсмена Анны Кузнецовой более консервативный взгляд, ее беспокоит отсутствие возможности воспитательного процесса на "дистанционке". Свои мнения кандидатки в депутаты Госдумы высказали на круглом столе партии, посвященном цифровизации.

Шмелева настаивает на самом широком внедрении технологий, хоть и под контролем. "Нужен курс по кибербезопасности, цифровым профессиям и технологиям. Образовательные программы по цифровой грамотности, начиная с дошкольников. И программы для родителей по цифровому образованию и воспитанию", - говорит директор "Сириуса".

"Несмотря на то, что накоплен опят цифрового образования, никакой подмены не может быть. Воспитание через цифру выглядит сомнительным, мягко говоря. Нет новых гигиенических требований, и мы не должны бежать впереди паровоза, - отмечает Кузнецова. - Дистанционный формат не сможет заменить традиционную систему обучения -  первого сентября все дети пойдут в школу".

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Теги: елена шмелева, анна кузнецова, дистанционка, образование, воспитание, цифровизация



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