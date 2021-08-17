Взрывом электросамоката в пермской квартире заинтересовалось следствие

В Прикамье следователи начали доследственную проверку из-за взрыва электросамоката в пермской квартире по ул. Юрша, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

20-летний пермяк получил ожоги I-II степени. Следователи сообщают, что самовозгорание средства передвижения произошло, когда оно находилось на зарядке аккумулятора.

"В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СКР.

Инцидент произошел 13 августа, однако известно о нем стало только сегодня. Напомним, частично разрушена однокомнатная квартира. Взрывом повреждена бытовая техника.