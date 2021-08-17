17 Августа 2021
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Происшествия За рубежом Украина
чвк вагнер, наемники, арфика (2020) | Фото: vsepodrobnosti.ru

Американцы бросили на базе в Кабуле украинских наемников, которых никто не хочет эвакуировать

Американцы бросили на военной базе в Кабуле более десятка украинских наемников, а также участников ЧВК из Грузии, Румынии и Болгарии. Об этом со ссылкой на родственников военных сообщает украинский "24 канал".

По словам представителя украинского МИДа Олега Николенко, в аэропорту Кабула находится самолет, который может эвакуировать граждан Украины, а также иностранцев, если будут свободные места. Но сейчас эвакуация невозможна: талибы* (*запрещенная в России террористическая организация) приостановили вылеты из аэропорта, да и добраться до него пока не представляется возможным. Всего, по данным внешнеполитического ведомства, есть около 120 украинцев, желающих покинуть Афганистан – это украинцы афганского происхождения и граждане, "работающие в стране по частным контрактам".

Родственница одного из украинских наемников рассказала, что американцы покинули военную базу без предупреждения и не взяли с собой контрактников из других стран. При этом был некий рейс с украинским самолетом, на котором эвакуировали иностранцев и всего восемь украинцев. Женщина сообщила, что ни с кем в Афганистане связаться не удалось, ответили только в посольстве Украины в Таджикистане.

Украинские наемники заблокированы на базе, талибы* забрали у них оружие, но пока ведут себя неагрессивно, несмотря на то, что контрактники сотрудничали с американцами.  

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Теги: наемники, вчк, кабул, эвакуация



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