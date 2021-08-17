В Надыме в результате взрыва парогазовоздушной смеси пострадали рабочие

Сегодня в результате хлопка парогазовоздушной смеси в емкости пострадало несколько рабочих, проводивших ремонт на участке недалеко от Надыма. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по ЯНАО.

Инцидент произошел около 11.30 на территории коммерческой организации, расположенной в 40 километрах от города. К счастью, погибших нет. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

В настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.