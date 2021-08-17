17 Августа 2021
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Образование Свердловская область
Екатеринбургская городская дума, Алексей Орлов (2020) | Фото: Накануне.RU

Орлов подтвердил, что учебный год в Екатеринбурге начнется в очном формате

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подтвердил, что новый учебный год начнется в очном формате.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, речь об этом шла на сегодняшнем заседании екатеринбургского оперштаба по профилактике коронавируса. Было отмечено, что все школы прошли оценку межведомственной комиссией и признаны готовыми к началу занятий.

"Мы предполагаем запустить учебный год в очном формате. Но без проведения общешкольных линеек и при соблюдении всех мер безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором. Сразу разводим потоки, осуществляем термометрию и начинаем учебный процесс в закрепленной за каждым классом аудитории", - заявил Алексей Орлов.

Глава департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко подчеркнул, что все школы оснащены необходимым оборудованием для обработки рук и обеззараживания воздуха. Они имеют запас дезинфицирующих средств, кожных антисептиков, а также средств индивидуальной защиты органов дыхания и перчаток.

Напомним, ранее власти Свердловской области также заявляли, что учебный год в регионе начнется в обычном режиме, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом.

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Теги: Орлов, учебный год, начало, Екатеринбург



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