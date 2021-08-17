Северная Македония высылает еще одного российского дипломата

Власти Северной Македонии высылают второго российского дипломата за год, сообщил глава МИД страны Буяр Османи.

По его словам, подобное решение принято "для защиты национальной безопасности, а также безопасности союзников страны в НАТО".

В МИД РФ пообещали ответить на высылку российского дипломата, передает РИА Новости. В российском посольстве уточнили, что объявленный персоной нон грата сотрудник уже уехал из Северной Македонии в связи с завершением командировки.

Напомним, в мае Скопье уже выслало одного дипломатического сотрудника РФ. Посольство России подчеркнуло, что рассматриваются ответные шаги.

Новый виток напряженности между Россией и рядом стран ЕС начался в апреле. Москва выслала 20 чешских дипломатов, объявив их персонами нон грата. Это был ответ на аналогичные действия со стороны Праги: та выслала 18 сотрудников дипмиссии в связи с расследованием взрывов на военных складах в 2014 году – по мнению властей Чехии, их устроили российские спецслужбы.