17 Августа 2021
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
(2021) | Фото: Газпром нефть

"Газпром нефть" испытала в ХМАО новую российскую разработку для бурения

"Газпром нефть" протестировала в Югре первое отечественное программное обеспечение, которое позволяет строить скважины на 15% быстрее. Испытания проводились на промысле "Славнефть-Мегионнефтегаза".

Как рассказали Накануне.RU в компании, программа разработана в рамках сотрудничества с "Уралмаш НГО Холдинг", крупнейшим российским производителем буровых установок. Новый IT-продукт позволяет подобрать оптимальный режим бурения, за счет чего удается быстрее строить глубокие скважины даже в сложных условиях. 

Это первый в стране опыт создания собственного ПО для повышения эффективности буровых работ. Как отметил директор по технологическому развитию "Газпром нефти" Алексей Вашкевич, разработка "Уралмаш НГО Холдинга" обеспечивает значительный прирост в скорости бурения и составляет конкуренцию импортным сервисам. "На этом мы не останавливаемся и планируем вместе с партнерами создавать новые российские системы автоматизации бурения", – сказал он. 

Генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаил Черевко подчеркнул, что компания успешно решает стратегические задачи и идет по пути технологического лидерства. "Это достигается в том числе за счет реализации совместных проектов, направленных на развитие российского рынка нефтесервисных услуг", – отметил он. 

Напомним, "Славнефть-Мегионнефтегаз" – крупнейший добывающий актив "Славнефти", которую паритетно контролируют "Роснефть" и "Газпром нефть". Предприятие работает на территории Нижневартовского, Сургутского и Нефтеюганского районов ХМАО.

 

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Теги: Газпром нефть, бурение



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