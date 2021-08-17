Бывший главный конструктор "Ил": "Я несколько лет ору, что двигатели — дерьмо"

Бывший главный конструктор ПАО "Ил" (входит в ОАК, входит в Ростех) Николай Таликов жестко раскритиковал двигатели, которые предполагается ставить на Ил-114В и которые, предположительно, стали причиной крушения опытного образца этого самолета сегодня в подмосковной Кубинке.

Таликов, занимавший пост главного конструктора до 2019 года, сейчас является младшим председателем техсовета компании. По его мнению, критические проблемы с силовыми установками были выявлены раньше, о них знали, но молчали.

"Я ожидал. Я несколько лет ору, что двигатели — дерьмо. Что они подведут в конечном итоге. Никто внимание на нашей славной фирме не обращает. Седьмой начальник у нас за последние пять-шесть лет, никто внимания не обращает. Вот и дождались", - цитирует Таликова NEWS.ru.

На появившихся в сети кадрах видно, что перед крушением у самолета загорается правый двигатель. Двигатели для Ил-112В создает ОДК, входящая в Ростех. По словам Таликова, у разбившегося образца были проблемы с двигателями и раньше.

В результате катастрофы в Подмосковье погибли три человека – все, кто находился на борту: герой России, заслуженный летчик-испытатель Николай Куимов, летчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев.

Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источники в ОАК сообщает, что у опытного образца были проблемы с двигателями – они возникли уже после пяти полетов. "Больно вот именно от того, что лучшие люди гибнут даже не в бою, а ради "показухи", которой так любят прикрывать свои задницы перед большим начальством недобросовестные и зачастую вороватые чиновники", - отмечают авторы канала.

В мае этого года Владимир Путин анонсировал поставки Ил-112В уже в этом году: "Завершаются государственные испытания легкого транспортника Ил-112В. В текущем году запланирована поставка двух таких самолетов". Очевидно, что теперь эти сроки будут значительно скорректированы.

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