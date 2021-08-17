Наталья Комарова сняла локдаун в трех городах Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова отменила локдаун в трех городах автономного округа, передает корреспондент Накануне.RU.

Решение о снятии ограничений в Югорске, Урае и Советском было принято на заседании оперштабе по противодействию коронавирусу.

В Югорске и Советском жесткие ограничения были введены 29 июня. В Урае - с 31 июля. Выходить можно было только для выгула домашних животных на расстоянии менее 100 метров от дома, походов на работу, в аптеку и выноса мусора, а также для обращения за медпомощью и оказания помощи родственникам старше 60 лет.

Были закрыты кинотеатры, фитнес-клубы. Общепит мог принимать посетителей только с 6.00 до 20.00. Но допускалась круглосуточная работа ресторанов "на вынос".

Наталья Комарова подчеркнула, что при необходимости, по требованию главного санитарного врача, введет такие ограничения в тех муниципальных образованиях, где ситуация того потребует.