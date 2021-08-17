17 Августа 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
Виктор Янукович (2019) | Фото: скриншот из видео

Янукович - украинцам: При нашей власти вы жили лучше

Накануне дня незалежности свергнутый президент Украины Виктор Янукович обратился к согражданам. Текст его обращения опубликовал в Facebook его пресс-секретарь Юрий Кирасир.
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24 августа Украина будет отмечать 30-летие своей независимости. Как отметил Янукович, в первые годы независимости Украину "спасала инерция экономических связей с бывшими союзными республиками, главным образом – с Россией". Промышленность еще продолжала работать в тесной кооперации с предприятиями России и других республик.

Далее Украина стала вестернизироваться. Компромиссом стала внешнеполитическая многовекторность, позволявшая сохранить нормальные отношения с Россией. Это было единственным выходом. Но все перечеркнул 2014 год.

"Нормальные партнерские отношения Украины с Россией рассматривали на Западе, главным образом в США, как угрозу возвращения РФ в мировую политику в роли, которую играл в свое время СССР... Государственный переворот, произошедший в 2014 году, не был результатом нашей "мягкости". Он был предопределен реализацией проекта "Украина как Антироссия", - подчеркнул Янукович.

Он убежден, что главная ошибка украинских властей - отказ от добрососедства с Россией. В результате Украина оказалась полностью зависимой от состояния американо-российских отношений, желая их дальнейшего ухудшения.

"То, что народ при нашей власти жил лучше, - это факт. И этот факт еще более красноречив, если учитывать нынешнее обнищание украинцев", - заявил экс-президент.

Янукович верит, что в ближайшей исторической перспективе все изменится и Украина заживет лучше.

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Теги: Украина, Виктор Янукович



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