17 Августа 2021
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Общество За рубежом
Аэропорт Кабула (2021) | Фото: Telegram / Mash

Талибы приостановили вылеты всех рейсов из аэропорта Кабула

Движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) объявило о приостановке вылетов всех самолетов из международного аэропорта Кабула, сообщил телеканал Sky News Arabia.

Ранее стало известно о стрельбе рядом с воздушной гаванью. По данным телеканала Al-Jazeera, выстрелы и давка у аэропорта продолжаются.

Напомним, 16 августа вооруженные силы США временно прекратили эвакуацию из аэропорта Кабула из-за толп людей на взлетной полосе. Сообщалось, что в аэропорту царит хаос из-за интенсивности полетов вертолетов, на борту которых находятся сотрудники дипломатических миссий.

17 августа военные самолеты, которые должны эвакуировать дипломатов и гражданских из Афганистана, начали вылетать из аэропорта Кабула.

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Теги: талибан, кабул, аэропорт кабула



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