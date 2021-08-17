Талибы приостановили вылеты всех рейсов из аэропорта Кабула

Движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) объявило о приостановке вылетов всех самолетов из международного аэропорта Кабула, сообщил телеканал Sky News Arabia.

Ранее стало известно о стрельбе рядом с воздушной гаванью. По данным телеканала Al-Jazeera, выстрелы и давка у аэропорта продолжаются.

Напомним, 16 августа вооруженные силы США временно прекратили эвакуацию из аэропорта Кабула из-за толп людей на взлетной полосе. Сообщалось, что в аэропорту царит хаос из-за интенсивности полетов вертолетов, на борту которых находятся сотрудники дипломатических миссий.

17 августа военные самолеты, которые должны эвакуировать дипломатов и гражданских из Афганистана, начали вылетать из аэропорта Кабула.