В центре Екатеринбурга коммунальщики раскопали затопленный бункер 30-ых годов

Коммунальщики обнаружили старый бункер в центре Екатеринбурга. Сооружение примыкает к третьему корпусу конструктивистского комплекса "Дома Уралоблсовета" на Малышева, 21. Об этом в своем Facebook рассказал волонтер проекта "Уральский хронотоп" Александр Зыков.

По его словам, бункер, а точнее - бывшее хранилище для угля, был построен в 1930-ых годах. Энергетики уже сняли примерно 1/4 бетонной крыши при помощи гидравлического молота. Под ней они обнаружили трубы горячего водоснабжения в крайне изношенном состоянии.

"Бункер не эксплуатируется, частично затоплен. В 1930 году, когда корпус был построен, в его подвале располагалась угольная котельная, которая отапливала все здания комплекса. В углехранилище вел отдельный вход, который за ненадобностью был заложен, предположительно, в конце 1980-х", - рассказал Зыков.

По его словам, на сегодняшний день принадлежность бункера не ясна, а также не установлено, кому он принадлежит и кто отвечает за его эксплуатацию.