17 Августа 2021
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Бункер во дворе домов-памятников на ул. Малышева, 21 (2021) | Фото: facebook.com/Alex.Cepheus

В центре Екатеринбурга коммунальщики раскопали затопленный бункер 30-ых годов

Коммунальщики обнаружили старый бункер в центре Екатеринбурга. Сооружение примыкает к третьему корпусу конструктивистского комплекса "Дома Уралоблсовета" на Малышева, 21. Об этом в своем Facebook рассказал волонтер проекта "Уральский хронотоп" Александр Зыков.

По его словам, бункер, а точнее - бывшее хранилище для угля, был построен в 1930-ых годах. Энергетики уже сняли примерно 1/4 бетонной крыши при помощи гидравлического молота. Под ней они обнаружили трубы горячего водоснабжения в крайне изношенном состоянии.

Бункер во дворе домов-памятников на ул. Малышева, 21(2021)|Фото: facebook.com/Alex.Cepheus

"Бункер не эксплуатируется, частично затоплен. В 1930 году, когда корпус был построен, в его подвале располагалась угольная котельная, которая отапливала все здания комплекса. В углехранилище вел отдельный вход, который за ненадобностью был заложен, предположительно, в конце 1980-х", - рассказал Зыков.

По его словам, на сегодняшний день принадлежность бункера не ясна, а также не установлено, кому он принадлежит и кто отвечает за его эксплуатацию.

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Теги: коммунальщики, Екатеринбург, бункер, хранилище



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