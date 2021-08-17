Кровлю дома, сгоревшую после удара молнии под Челябинском, восстановят к середине сентября

Кровлю многоквартирного дома, сгоревшую после удара молнии в микрорайоне Залесье под Челябинском, восстановят до 15 сентября. Об этом на встрече с губернатором Алексеем Текслером доложил глава Сосновского района Евгений Ваганов.

"Регоператор проект сделал. С прошлой недели он начал демонтаж старого утеплителя, который пролили полностью. В пятницу должен прийти лес, они начнут делать каркас и полностью крыша будет установлена. Проект они согласовывали с инициативной группой. Инициативная группа будет принимать реализацию этого проекта. Им не хватало порядка 190 тыс. руб. Мы из своего фонда 190 тыс. по соглашению регоператору перечислим. Жители не будут доплачивать, так как не превышен объем финансирования на крышу. Все будет сделано за счёт регоператора. Работы завершат к 15 сентября", - рассказал глава.

Алексей Текслер поручил главе района взять этот объект на контроль, отметив, что можно было сделать его быстрее.

"Из-за того, что сильно сгорела крыша, пришлось проводить экспертизу на прочность. Регоператор сделал проект быстро, но он не мог начать, пока не было заключения - не повредилась ли прочность перекрытий. Дали заключение, что прочность сохранена, и они сразу вышли. Две-три недели шел анализ на прочность", - пояснил глава района.

Напомним, инцидент произошел вечером 22 июня. Во время вечерней грозы молния попала в жилой трехэтажный дом по улице Еловая. Из здания самостоятельно эвакуировались десять человек, еще двух вывели пожарные. Никто не пострадал. Пожар был ликвидирован на площади 780 кв.м. От огня пострадала кровля над вторым и третьем подъездами.