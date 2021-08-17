В выходные на российском ТВ начнется предвыборная агитация и дебаты

В Центральной избирательной комиссии прошла жеребьевка по распределения между партиями бесплатного эфирного времени на телевидении.

График выхода в эфир дебатов и роликов будет утвержден 19 августа на заседании Центризбиркома, 20 августа он будет опубликован в "Российской газете".

"Начался самый важный период – период агитации в СМИ. И хотелось бы, чтобы наши уважаемые федеральные каналы показали все партии, чтобы дать возможность избирателям максимально ознакомиться со всем политическим спектром. Это их основное право – знать все о кандидатах. Мы же, в рамках своей компетенции, будем мониторить, как кандидаты используют эфирное время", - заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

По данным опросов, телевидение продолжает оставаться главным способом получения информации и новостей для россиян, но интернет уже составляет ему серьезную конкуренцию.

Предвыборная агитация политических партий в СМИ продлится с 21 августа по 16 сентября. Агитация в рамках бесплатного эфирного времени начнется 23 августа, сообщила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина.