17 Августа 2021
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Политика В России Москва
владимир жириновский, александр хинштейн, дебаты, свист, наручники (2011) | Фото:

В выходные на российском ТВ начнется предвыборная агитация и дебаты

В Центральной избирательной комиссии прошла жеребьевка по распределения между партиями бесплатного эфирного времени на телевидении.

График выхода в эфир дебатов и роликов будет утвержден 19 августа на заседании Центризбиркома, 20 августа он будет опубликован в "Российской газете".

"Начался самый важный период – период агитации в СМИ. И хотелось бы, чтобы наши уважаемые федеральные каналы показали все партии, чтобы дать возможность избирателям максимально ознакомиться со всем политическим спектром. Это их основное право – знать все о кандидатах. Мы же, в рамках своей компетенции, будем мониторить, как кандидаты используют эфирное время", - заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

По данным опросов, телевидение продолжает оставаться главным способом получения информации и новостей для россиян, но интернет уже составляет ему серьезную конкуренцию.

Предвыборная агитация политических партий в СМИ продлится с 21 августа по 16 сентября. Агитация в рамках бесплатного эфирного времени начнется 23 августа, сообщила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина.

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Теги: агитация, выборы в госдуму, дебаты



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