Арендаторы Апраксина двора обратились к Путину за помощью

Петербуржцы обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь с реставрацией Апраксина двора. В настоящее время арендаторы и собственники помещений оказались в сложной ситуации. Арендаторов выселяют, а собственникам никто не дает гарантии, что объекты не рухнут.

Авторы письма подчеркнули, что объект является культурным наследием регионального значения. Комплекс включает в себя 55 зданий общей площадью 154,9 кв. м. В настоящее время часть зданий отреставрирована, остальные находятся в аварийном состоянии. Ранее попытки Смольного привести в порядок территории ни к чему не привели.

Сегодня владельцы помещений готовы сами начать реконструкцию. Для этого нужно получить разрешение в правительстве города. Но администрация города чинит различные препятствия. Например, не предоставляет собственникам объекты для реставрации и современного приспособления на основе действующего законодательства.

Авторы письма уверены, что Владимир Путин, как петербуржец, обратит внимание на их послание. Собственники хотят, чтобы Апраксин двор стал центром притяжения не только горожан, но и туристов.