17 Августа 2021
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Происшествия В России
Алексей Навальный (2021) | Фото: Telegram / Mash

Мосгорсуд отказался отменить решение о статусе Навального как склонного к побегу

Мосгорсуд отказался отменять решение СИЗО №1 ("Матросская тишина") о постановке Алексея Навального на учет как склонного к побегу, передает РИА Новости.

В конце июня аналогичное решение принял Преображенский суд Москвы.

Из материалов суда следует, что Навальный, находясь в "Матросской тишине", дважды высказывался о намерении сбежать. Сам блогер объяснил свои слова шуткой при общении с сотрудниками изолятора.

Ранее Следственный комитет предъявил Алексею Навальному новое обвинение. Оппозиционера обвиняют в создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч.2 ст. 239 УК РФ).

Напомним, Навальный находится в колонии. В феврале 2021 года, после возвращения в Россию, ему заменили условный срок 3 года 6 месяцев по делу "Ив Роше" на реальный с отбыванием в колонии общего режима в течение 2 лет и 8 месяцев. Кроме того, Навального признали виновным в оскорблении ветерана и назначили штраф в 850 тыс. руб.

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Теги: алексей навальный, склонный к побегу, матросская тишина



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