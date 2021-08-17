Россия сдала свою часть трансграничного моста через Амур – китайцы построили свою половину еще в 2018-м
В Еврейской автономной области завершилась укладка рельсов на первом железнодорожном трансграничном мосту между Россией и Китаем. Протяженность моста через Амур составляет 2,2 км, причем на российскую сторону приходится только 309 метров. Примечательно, что проект моста был одобрен еще в 2013 году, при этом свою сторону китайцы достроили еще в 2018 году.
Пропускная способность мостового перехода превысит 21 млн тонн в год, поезда смогут ехать по нему со скоростью 100 км/ч.
Основное назначение моста – транспортировка из России в Китай экспортного сырья: железной руды, угля, минеральных удобрений и лесной продукции.