Россия сдала свою часть трансграничного моста через Амур – китайцы построили свою половину еще в 2018-м

В Еврейской автономной области завершилась укладка рельсов на первом железнодорожном трансграничном мосту между Россией и Китаем. Протяженность моста через Амур составляет 2,2 км, причем на российскую сторону приходится только 309 метров. Примечательно, что проект моста был одобрен еще в 2013 году, при этом свою сторону китайцы достроили еще в 2018 году.