17 Августа 2021
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Крымский мост, сооружение, железнодорожные пролеты (2018) | Фото:http://www.most.life/

Россия сдала свою часть трансграничного моста через Амур – китайцы построили свою половину еще в 2018-м

В Еврейской автономной области завершилась укладка рельсов на первом железнодорожном трансграничном мосту между Россией и Китаем. Протяженность моста через Амур составляет 2,2 км, причем на российскую сторону приходится только 309 метров. Примечательно, что проект моста был одобрен еще в 2013 году, при этом свою сторону китайцы достроили еще в 2018 году.

Пропускная способность мостового перехода превысит 21 млн тонн в год, поезда смогут ехать по нему со скоростью 100 км/ч.

Основное назначение моста – транспортировка из России в Китай экспортного сырья: железной руды, угля, минеральных удобрений и лесной продукции.

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Теги: мост, железная дорога, китай, экспорт



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