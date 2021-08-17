Уралец получил срок за ДТП, в котором погибли две девочки и их отец

Суд вынес приговор жителю Североуральска, по вине которого в ДТП погибли двое детей и их отец. Горе-водителя отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 7 февраля этого года: мужчина за рулем "Тойота Ленд Крузер 100" ехал по трассе "Ивдель - ХМАО". После совершения обгона попутного авто водитель продолжил движение по встречной полосе и столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем "Киа", в котором находились супружеская пара с двумя малолетними дочерьми.

В результате ДТП девочки и водитель "Киа" скончались от полученных травм. Находившейся на переднем сидении женщине удалось выжить, но ей был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд вынес уральцу свой приговор: шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два с половиной года.