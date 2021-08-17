17 Августа 2021
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Лиза Монеточка (2018) | Фото:Википедия

"Монеточка получила повестку, дело публичное". Адвокат Костюшкина о неявке ответчицы в суд

Адвокат артиста Станислава Костюшкина, который судится с певицей Монеточкой из-за трека "Мама, я не зигую", прокомментировал сегодняшнюю неявку в суд представителей ответчицы.

"Мы удивлены, потому что на днях звонили в суд и спрашивали необходимо ли участие на процессе. Суд подтвердил, что будет рассмотрение иска по существу, ответчик получил наши документы. Все доказательства получения искового заявления, повестки в суд есть, дело публичное и все об этом знают, но, к сожалению, представители Гырдымовой решили таким образом затянуть процесс. Раз так, приедем еще раз в прекрасный город Екатеринбург", - рассказал адвокат Костюшкина Роман Лалаян.

Он также пояснил, что за действия артистки в 2016 году решили взяться только сейчас, потому что сам адвокат работает с певцом с апреля. Именно он и обратил внимание Костюшкина на якобы недобросовестное использование трека артиста Монеточкой.

"Мы направили претензию, общались с менеджментом артистки, предлагали приобрести права и заплатить за использование трека, но, к сожалению, представители Монеточки отказались, не захотели, передумали или просто посчитали, что не нужно в нашей стране платить за использование чужого труда", - добавил адвокат.

Сторона артиста заявила, что не делала экспертизу, поскольку факт плагиата налицо и как представители суда, так и простые граждане могут убедиться в этом и без дополнительных исследований. Сумма иска по-прежнему 900 тыс. руб.

Напомним, претензии артиста сводятся к использованию кавера на его трек "Женщина, я не танцую". Сегодня должен был стартовать судебный процесс по этому делу, однако из-за неявки в суд представителя ответчицы заседание было перенесено на 2 сентября.

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Теги: стас костюшкин, монеточка, песня, суд, мама я не зигую



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