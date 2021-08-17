В Копенгагене попытаются изменить правила шахмат, устранив "расистское" преимущество белых

Сегодня в Копенгагене состоится международная конференция по шахматам, которая по идеологическим мотивам попытается изменить правила этой древней игры. Цель - устранить "расистское" дебютное преимущество белых.

Некоторые борцы с расизмом считают, что первый ход белых - это унижение черных, а шахматы этому будто бы потворствуют. Тот факт, что игра появилась задолго до расизма, их не волнует. Предлагается после первого хода белых дать два хода черным. Затем все должны делать по одному ходу. Якобы это устранит несправедливое преимущество белых.

Однако можно заметить, что в таком случае появляется преимущество черных, т.к. они опережают белых на один ход. Если же белым дать два хода, то белые снова опережают черных на один ход, и в итоге изменения резко уменьшают число дебютных вариантов, нанося удар по разнообразию партий. Преимущество одной из сторона невозможно устранить, и речь идет о том, чтобы дебютное преимущество просто перешло к черным или же черные уменьшили число дебютных вариантов.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин раскритиковал эти намерения.

"Подобные мысли берутся от разных западных движений, но шахматы тут при чем? BLM влияет на умы отдельных ученых, которые хотят спроецировать это на шахматы. Кто-то должен начинать первым", – сказал он.

По его словам, первый ход белыми – это лишь небольшое преимущество, которое нивелируется, если за доску садятся сильные шахматисты.

По статистике, белые действительно выигрывают чаще, но при хорошей игре черных это далеко не гарантировано. В шахматах даже существует концепция "ничейной смерти", то есть если обе стороны играют точно, то черные всегда могут добиться ничьей. Хотя доказать это не представляется возможным, в матчах компьютерных программ подавляющее большинство партий заканчиваются вничью.

Гроссмейстер Сергей Шипов тоже категорически против искажения шахмат.

"12-й чемпион мира Анатолий Карпов назвал это маразмом. Когда черным предлагают сделать два хода подряд - это маразм в квадрате или даже в кубе. Если люди сходят с ума, то их уже невозможно остановить, они уже не знают, как выслужиться и заявить о себе так, чтобы их погладили по головке. У меня встречное предложение: а почему только два хода? Давайте будет три. Четыре нельзя, потому что белые сразу получают мат", - сказал он.

Шипов подчеркивает, даже самую благую и гуманную идею, как борьбу с расизмом или за равноправие, можно довести до полного идиотизма.

Характерно, что инициатива изменить шахматы исходит из Британии, которая столетиями торговала черными рабами, а теперь пытается стать главным "антирасистом".