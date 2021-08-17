Льготную семейную ипотеку продлили до 2023 года - правительство

Льготная семейная ипотека продлевается до 2023 года, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Также программа распространяется на семьи с одним ребенком, добавил глава кабинета министров.

О расширении программы кредитования под 6% в июне этого года заявил президент России Владимир Путин. "У нас уже есть такая ипотека для семей с двумя и более детьми. Предлагаю распространить ее на все семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года. Ставка составит 6%. Максимальная сумма составит 12 млн руб. для Москвы, Петербурга, Подмосковья и Ленобласти и 6 млн руб. для всех остальных субъектов", - рассказал глава государства.