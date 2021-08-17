Первое заседание по делу Костюшкина и Монеточки отложили на сентябрь

В Екатеринбурге прошло первое судебное заседание по иску бывшего участника "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина к певице Монеточке, однако сразу же было отложено в связи с неявкой ответчика, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что уральская певица взяла известный трек "Женщина, я не танцую" и переделала его в "Мама, я не зигую", который исполняла на концертах. По словам адвоката Костюшкина Романа Лалаяна, таким образом девушка украла произведение. Сторона заявителя еще не до конца определилась с суммой, которую собирается взыскать с артистки, потому на данный момент в иске фигурирует цифра в 900 тыс. руб.

Судебное заседание, на котором присутствовали только представители артистов, состоялось в Чкаловском районном суде Екатеринбурга. Следующее заседание состоится 2 сентября.