17 Августа 2021
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Лиза Монеточка (2018) | Фото:Википедия

Первое заседание по делу Костюшкина и Монеточки отложили на сентябрь

В Екатеринбурге прошло первое судебное заседание по иску бывшего участника "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина к певице Монеточке, однако сразу же было отложено в связи с неявкой ответчика, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что уральская певица взяла известный трек "Женщина, я не танцую" и переделала его в "Мама, я не зигую", который исполняла на концертах. По словам адвоката Костюшкина Романа Лалаяна, таким образом девушка украла произведение. Сторона заявителя еще не до конца определилась с суммой, которую собирается взыскать с артистки, потому на данный момент в иске фигурирует цифра в 900 тыс. руб.

Судебное заседание, на котором присутствовали только представители артистов, состоялось в Чкаловском районном суде Екатеринбурга. Следующее заседание состоится 2 сентября.

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Теги: стас костюшкин, монеточка, песня, суд, мама я не зигую



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Развитие сюжета:

Ранее 17.08.2021 13:05 Мск "Монеточка получила повестку, дело публичное". Адвокат Костюшкина о неявке ответчицы в суд

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Ранее 26.07.2021 08:08 Мск В Екатеринбурге определились с датой заседания по иску Костюшкина к Монеточке
Ранее 22.07.2021 11:57 Мск Екатеринбургский суд рассмотрит иск Костюшкина к Монеточке за использование его трека


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